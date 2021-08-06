مؤكداً تغوّل الإخوان.. معزّب: أقلية فقط ‏هي من تعارض فوز المشري برئاسة “مجلس ‏الدولة”

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، محمد معزب إن أقلية فقط ‏هي من تعارض فوز القيادي في جماعة الإخوان خالد المشري برئاسة مجلس ‏الدولة الاستشاري، ويطعنون في نتيجة الانتخابات، من باب عدم ‏أحقية الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة في حق التصويت‎.‎

معزب، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار إلى ‏أن هذا الموقف مطعون فيه، من حيث أن هناك مادة صريحة في ‏النظام الداخلي للمجلس تجيز للعضو المتغيب المشاركة في ‏الانتخابات عن بعد، في حالات الحرب والأوبئة‎.‎

وزعم “أن إعادة انتخاب المشري لن تؤثر على توجهات قراراته، لأن ‏المجلس يأخذ قراراته بالأغلبية، لافتا إلى أن الاتهامات التي توجه لـ‏‏”الدولة الاستشاري” بأنه من يعرقل خارطة الطريق، ليس لها أساس ‏من الصحة”، بحسب زعمه.‏

وزعم أيضاً إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح “هو ‏من يعرقل عملية التقدم، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو ‏عليه لن يؤدي إلى أي نتائج توافقية”، بحسب زعمه.‏

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