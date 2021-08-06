مؤكداً تغوّل الإخوان.. معزّب: أقلية فقط ‏هي من تعارض فوز المشري برئاسة “مجلس ‏الدولة”

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، محمد معزب إن أقلية فقط هي من تعارض فوز القيادي في جماعة الإخوان خالد المشري برئاسة مجلس الدولة الاستشاري، ويطعنون في نتيجة الانتخابات، من باب عدم أحقية الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة في حق التصويت.
معزب، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار إلى أن هذا الموقف مطعون فيه، من حيث أن هناك مادة صريحة في النظام الداخلي للمجلس تجيز للعضو المتغيب المشاركة في الانتخابات عن بعد، في حالات الحرب والأوبئة.
وزعم “أن إعادة انتخاب المشري لن تؤثر على توجهات قراراته، لأن المجلس يأخذ قراراته بالأغلبية، لافتا إلى أن الاتهامات التي توجه لـ”الدولة الاستشاري” بأنه من يعرقل خارطة الطريق، ليس لها أساس من الصحة”، بحسب زعمه.
وزعم أيضاً إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح “هو من يعرقل عملية التقدم، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي إلى أي نتائج توافقية”، بحسب زعمه.
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