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النعاس: تقدير الميزانية بـ111 مليار دينار ينمّ عن عدم رغبة رئيس الحكومة في اعتمادها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح عضو مجلس النواب عبد الناصر النعاس، اليوم الجمعة، أن تقدير الميزانية بـ111 مليار دينار ينمّ عن عدم رغبة رئيس الحكومة في اعتمادها، والاستمرار في الصرف من خلال الترتيبات المالية 12/1 بالاتفاق مع المركزي.
النعاس، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن القيمة المقترحة كبيرة، والنواب رفضوا فيما سبق 93 مليارا بسبب الوقت المتبقّي من زمن الحكومة، فهو قصير ويتعارض مع القيمة المطلوبة الكبيرة، ونرى أنّ طلبها بهذا الرقم للتعجيز لا أكثر.
ورأى النعاس أنّ القيمة المقترحة لن تمرّ وسيرفضها النواب.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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