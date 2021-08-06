وحيد برشان: أنصح كل مرشح للانتخابات أن يكون صادقاً مع نفسه ليكسب ثقة الناخب

قال وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إنه يتعين على كل مرشح لأي منصب قيادي فى الدولة، أن يكون له رؤية مكتوبة وبرنامج وخطة عمل لكل منصب تنفيذي، حتى يكون صادقًا مع نفسه وليكسب ثقة الناخب، وفق قوله.

وقال برشان الذي يرأس الشركة الليبية القطرية القابضة، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “أتسائل هل الذين يقدموا أنفسهم لمناصب فى الدولة الليبية، والبذات التنفيذية، يعوا مقدار المسؤلية فى هذا الواقع. والأهم، وهل لديهم القدرة على تغير وإصلاح إي شيئ …!!! أم هو مطلب لوظيفة شاغرة” على حد تعبيره.