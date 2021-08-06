برشان: أنصح كل مرشح للانتخابات أن يكون صادقاً مع نفسه ليكسب ثقة الناخب

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، وحيد برشان، إنه “يتعين على كل مرشح لأي منصب قيادي فى الدولة، أن يكون له رؤية مكتوبة وبرنامج وخطة عمل لكل منصب تنفيذي، حتى يكون صادقًا مع نفسه وليكسب ثقة الناخب”، وفق قوله.

برشان الذي يرأس الشركة الليبية القطرية القابضة، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة، أضاف: “أتسائل هل الذين يقدموا أنفسهم لمناصب فى الدولة الليبية، والبذات التنفيذية، يعوا مقدار المسؤلية فى هذا الواقع. والأهم، وهل لديهم القدرة على تغير وإصلاح إي شيئ …!!! أم هو مطلب لوظيفة شاغرة”، على حد تعبيره.

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