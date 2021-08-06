جمعة: الدبيبة استثنى المخابز ومحال المواد الغذائية والصيدليات من قرار حظر التجول

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، لمنصة لحكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن رئيس الحكومة أصدر تعليماته لوزير الداخلية خالد مازن باستثناء المخابز ومحال المواد الغذائية الصغيرة والصيدليات من قراره رقم 223 بشأن فرض حظر التجول الكامل أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين.

وأصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، قرارًا يحمل رقم 223 للعام 2021، بفرض حظر تجول كامل، خلال أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين.

وبحسب القرار الذي أصدره الدبيبة، فإنه يعمل بالقرار رقم 228 للعام 2021 عند انتهاء قرار حظر التجول في الأيام المذكورة.

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