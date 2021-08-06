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إعلامي بقناة الجزيرة: تسليم الجيش الليبي لـ«حفتر» مؤامرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية ياسر أبو هلالة، تسليم راية الجيش الليبي إلى المشير خليفة حفتر «مؤامرة» على الشعب الليبي.

وقال أبو هلالة، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”:” مجرم الحرب حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- والحديث الأميركي عن إدماجه في المصالحة ليس مؤامرة بالضرورة، هذا الطبيعي وحدث من قبل في لبنان وغيره لإنهاء الحروب الأهلية”، على حد تعبيره.

وأضاف الإعلامي بقناة الجزيرة:” أن مصلحة ليبيا إنهاء الحرب والعفو عن المجرمين، والمؤامرة هي تسليم “حفتر” الجيش الليبي”.

وتابع ياسر أبو هلالة:” أن المعادلة الذكية هي إنجاح المصالحة وبناء الجيش بقيادة غيره- في إشارة للمشير حفتر”، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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