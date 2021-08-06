مؤكدا أن النزاع الليبي في طريقه للحل.. نورلاند: هناك محادثات بدأت بشأن الأموال المجمدة  

أخبار ليبيا 24

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن النزاع في ليبيا في طريقه إلى الحل، مؤكدا البدء في محادثات بشأن الظروف التي يمكن فيها فك التجميد عن الأموال الليبية في الخارج.

وأوضح نورلاند في مقابلة صحفية، إن عدم احترام حظر توريد الأسلحة عقب مؤتمر برلين الأول والفترات التي سبقته كان مخيبا للآمال، لافتا إلى حضوره الاجتماعات التي أدت إلى برلين في العام الماضي وممثلو تلك البلدان تعهدوا في برلين باحترام حظر توريد الأسلحة الذي يقره مجلس الأمن لكن كان من الواضح أن عدد من البلدان لم يحترموا هذا الحظر.

وأكد نورلاند أن مشاكل ليبيا ومصالح بعض البلدان الأخرى لن يتم حلها بالتدخل العسكري، آملا أن تمكن عملية تخفيف التصعيد الآن من احترام حظر توريد الأسلحة.

في حديثه عن الأموال الليبية المجمدة، قال نورلاند “الأمم المتحدة جمدت مبالغ كبيرة من أموال ليبيا وينبغي أن يتم حل النزاع، ومع تزايد الاستقرار بدأت المحادثات الآن حول الظروف التي يمكن أن يتم فيها إطلاق هذه الأصول والأمم المتحدة يمكن أن تضع حدا لهذا التجميد وفيه مليارات ومليارات الدولارات التي يمكن أن تفيد الاقتصاد الليبي”.