صنع الله يأمر بالبدء في مشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي

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طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، شركة الزاوية لتكرير النفط بضرورة البدء في مشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي، وتقديم المشاريع المستهدفة للشركة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد صنع الله على أهمية خلق الجو الملائم والسليم لحماية المستخدمين من مخاطر العمل والمحافظة علي ممتلكات الشركة ومعداتها بكافة المواقع والمناطق السكنية المجاورة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده صنع الله، الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط لمناقشة العديد من المواضيع الهامة، بحسب المؤسسة.

ويأتي الاجتماع ضمن متابعتها ساعيها لسير عمل الشركات التابعة لها، وتأكيدًا على مساهمتها في هذه الجهود ودعمها المتواصل لكل العاملين في القطاع النفطي.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الوضع المالي للشركة ومشروع مشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي وعدد من المشاريع الأخرى، وكذلك مناقشة بعض من المتطلبات والعقبات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها والحلول المتاحة لضمان استمرار مستوى الانتاج وعمليات التشغيل بالصورة المطلوبة في المصفاة ومصانع الشركة.

وقدم عضو لجنة العمليات بشركة الزاوية لتكرير النفط عماد الطاهر، خلال الاجتماع تقريرا شاملا لوضع الشركة أكد من خلاله أن إنتاج مصافي التكرير وصل في حدود 100 ألف برميل يومياً، وأن الوحدات لاتزال مستمرة في الإنتاج برغم ظروفها الصعبة في الآونة الأخيرة المتمثلة في مصادر الطاقة الكهربائية، التي استوجبت التنسيق مع شركة الكهرباء.