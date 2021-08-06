طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 6 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 6 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى تسجل درجات الحرارة تراجع هذا اليوم على أغلب مناطق الساحل الغربي مع رطوبة نسبية عالية, ويشمل يوم الغد مناطق الساحل الشرقي بينما تبقى الأجواء ساخنة على بقية مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية على أغلب المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: تكون هذا اليوم شمالية شرقية فشرقية خفيفة الى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الدواخل.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 37) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (40 – 45) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية ، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (37- 43) مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد على المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 46 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (42- 45) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:01).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:24).

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