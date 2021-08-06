نصيّة: الحكومة ضربت بملاحظاتنا على الميزانية عرض الحائط ونتوقع رفضها

عبّر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عن صدمته من إعادة تقديم حكومة الوحدة الوطنية الميزانية المعدلة لمجلس النواب بمبلغ أكبر من السابق.

وقال نصية في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إنهم اعتقدوا أن الحكومة كسابقاتها ستلتزم بتوجيهات وملاحظات مجلس النواب؛ لكنها ضربت كل الملاحظات بعرض الحائط، ودخلت الميزانية بشكل يؤثر على الاقتصاد الوطني وبشكل غير معقول.

وأضاف أن الخبراء الاقتصاديين والماليين تبرير هذه الأرقام، إلا أن الحقيقة واضحة بأن من يقوم بوضع مثل هذه الميزانية لا يريد بناء الدولة واستقرارها وأن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها.

وتوقع النائب البرلماني رفض هذه القيمة من قبل مجلس النواب عقب عرضها على اللجنة المالية، قائلا: “أي شخص أو طالب في سنة أولى محاسبة أو اقتصاد يطلع على الميزانية سيرفضها؛ لأن هذه السنة هي سنة اقتصادية بامتياز فقد تغير بها سعر الصرف”.

وصرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنه تم تعميم يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على أعضاء المجلس، موضحًا أن القيمة الإجمالية للميزانية بلغت 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.

جاء ذلك بعدما أجل مجلس النواب، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية، نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.

ووجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالموافقة على الصرف (1 /12) من ميزانية 2020 .