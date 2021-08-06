حبس مدير جهاز الإسعاف الطائر في إطار التحقيق في قضية اللاعبين المصابين بالملاريا

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أمر النائب العام بحبس مدير عام جهاز الإسعاف الطائر ومساعد ربان طائرة احتياطيا على ذمة التحقيق على ذمة قضية لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة المصابين بالملاريا وحرمان لاعبين مصابين من رحلة علاج إلى ‫إيطاليا واستبدالهما بشخصين آخرين.

وأوضح، بيان للنائب العام، الجمعة، أن حبس المتهمين جاء لاتخاذهما سلوكا كان على غير الوجهة الصحيحة ويوصف قانونا بأنه ضرب من ضروب بإساءة استعمال سلطات الوظيفة بقصد تحقيق نفع للغير أو الإضرار بالغير.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مازالت جارية في مواجهة كل من تدخل في ارتكاب هذا الفعل.

وأتى هذا الإجراء في إطار التحقيق في قضية إنزال لاعب المنتخب وسام الجحاوي والمدرب ربيع العربي من على متن طائرة خاصة لإسعاف اللاعبين المصابين بالملاريا، واستبدالهما بشخصين آخرين، أحدهما نجل النائب سالم قنان وآخر يحمل صفة طيار.

وسافر فجر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة لاعب منتخب كرة القدم المصغرة وسام الحجازي والمدرب ربيع العربي إلى تركيا تلقي العلاج بدلًا عن إيطاليا، والتي حرما من السفر إليها بسبب استبدالهما بشخصين آخرين.