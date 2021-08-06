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مستشفى الخضراء بطرابلس يوقف استقبال الحالات المرضية بسبب النقص الحاد في الأكسجين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه محمد الراجحي، رئيس الشؤون الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء العام في أبو سليم، خطابًا إلى رؤساء الأقسام بالمستشفى، بالتوقف عن استقبال حالات الاسعاف والدخول إلى  الأقسام والعمليات الجراحية عدا حالات إنقاذ الحياة وذلك نتيجة النقص الحاد في الأكسجين.

وبحسب الخطاب الصادر- وأعاد نشره المجلس البلدي أبوسليم- فإن مدير الشؤون الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء العام، أكد أن القرار جاء نتيجة للنقص الحاد في الأكسجين، وعليه سيتوقف المستشفى عن استقبال الحالات بجميع الأقسام والجراحية منها، عدا حالات إنقاذ الحياة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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