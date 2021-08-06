مستشفى الخضراء بطرابلس يوقف استقبال الحالات المرضية بسبب النقص الحاد في الأكسجين

وجه محمد الراجحي، رئيس الشؤون الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء العام في أبو سليم، خطابًا إلى رؤساء الأقسام بالمستشفى، بالتوقف عن استقبال حالات الاسعاف والدخول إلى الأقسام والعمليات الجراحية عدا حالات إنقاذ الحياة وذلك نتيجة النقص الحاد في الأكسجين.
وبحسب الخطاب الصادر- وأعاد نشره المجلس البلدي أبوسليم- فإن مدير الشؤون الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء العام، أكد أن القرار جاء نتيجة للنقص الحاد في الأكسجين، وعليه سيتوقف المستشفى عن استقبال الحالات بجميع الأقسام والجراحية منها، عدا حالات إنقاذ الحياة.
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