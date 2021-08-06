مصدر لـ”218″: “الدبيبة” يتوجّه إلى تركيا.. للقاء “أردوغان”

كشف مصدر لـ”218″ أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يصل ظهر اليوم إلى تركيا، ومن المنتظر أن يلتقي، خلال هذه الزيارة، الرئيس رجب أردوغان في أسطنبول.

وأضاف المصدر أن “الدبيبة” سيعقد لقاءاتٍ جانبيةً، بحضور الوفد المرافق له، مع وزير الخارجية التركية ووزير الدفاع، إضافةً إلى رئيس جهاز المخابرات.

وفي حين لم تحصل “218” على معلومات مؤكدة حول أجندة هذه الزيارة؛ إلا أنها تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والأممية على أنقرة لسحب مرتزقتها من ليبيا، مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات.

وزادت هذه الضغوط بعد أن أنهت لجنة “5+5” العسكرية المشتركة تجهيزاتها الأمنية والفنية اللازمة لفتح الطريق الساحلي، وافتتاحه رسميًا، لتتوجّه الأنظار نحو الخطوة التالية، المتمثّلة في إخراج المرتزقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية