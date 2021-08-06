تصنيف “غير مبشر” لليبيا في مؤشر التعافي من “كورونا”

أصدرت منصة “nikkei” الآسيوية تصنيفًا لأفضل 120 دولة حول العالم من حيث التعافي من فيروس “كورونا” وتأثيره على البلاد.

واعتمد التصنيف، في الأساس، على انخفاض حالات الإصابة بكوفيد 19 ومعدلات التطعيم الأفضل، وتدابير التباعد الاجتماعي.

ويضع التصنيف درجات لكل دولة بحسب المعايير المذكورة، من 0 حتى 90، وذلك بالاعتماد على ثلاثة أسس هي “إدارة العدوى، إطلاق اللقاح وإمكانية التنقل”.

الأمر الغريب في التصنيف؛ أن الصين حصلت على أعلى درجة ونالت 77,5 درجة من أصل 90، وعلى الرغم من غرابة الأمر؛ إلا أن الصين كانت من أفضل الدول في التعامل مع الأزمة، رغم أن الفيروس نشأ من هناك.

وفي المركز الثاني؛ جاءت مالطا وحصلت على 73 درجة، ثم بولندا 69، النمسا 68.5، وخامسًا المجر، إيطاليا، قطر وسنغافورة وحصلوا على 67 درجة.

أمّا ليبيا فقد حصلت على المركز 112 من أصل 120 وهو مركز متأخر، وقد نالت 30 درجة من أصل 90.

يُذكر أن عدد الحالات في ليبيا وصل إلى 262 ألف حالة، والوفيات وصلت إلى أكثر من 3,663، والحالات النشطة في الوقت الحالي بلغت 62 ألفًا تقريبًا.

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