وزير الاقتصاد يلتقي السفير المصري

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الخميس، مع سفير جمهورية مصر العربية تامر مصطفى، وبحضور الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى التنسيق للاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المقرر عقدها خلال الفترة القادمة، كما تطرق اللقاء لزيارة الوفد المصري المرتقبة برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مصر العربية نيفين جامع والوفد المرافق لها في إطار تعزيز التعاون التجاري والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بالبلدين.