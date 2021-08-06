محمد قشوط: “تهديد المليشيات بالحرب” للتأثير على موعد الانتخابات

رأى الباحث السياسي محمد قشوط أن ما حدث في طرابلس والمنطقة الغربية خلال الفترة الحالية، والتهديد بحرب بين المليشيات قد تندلع في أي لحظة، يأتي في إطار “التأثير على خطة تأمين المراكز الانتخابية وضمان سلامة المواطنين”.

وقال قشوط في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، رصدتها “الساعة 24″، إن “الطريق إلى موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل مازال محفوفا بالمخاطر، ومزدحم بالمطبات والمفخخات”.

وأضاف المحلل السياسي أنه كلما اقترب موعد الانتخابات ازدادت محاولات خلط الأوراق من أطراف معلومة بالاسم، ومتأكدة من انعدام شعبيتها وتضاؤل حظوظها في أن تحقق مكاسب عبر الصندوق.

واستدرك قشوط بأن “هذه المرة القرار سيكون للشعب، والشعب قد اختبر وبات مدركا لحقيقة هذه الأطراف التي يتصدرها تنظيم الإخوان بشكل رئيسي”.