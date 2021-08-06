المنقوش والزني يبحثان الدفع بالشباب للعمل بالمجال الدبلوماسي

أخبار ليبيا27

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الخميس، مع وزير الشباب، فتح الله الزني، أهمية الدفع بالشباب الليبي للعمل بالمنظمات السياسية والمتخصصة في إطار بناء القدرات الدبلوماسية الشابة وحفزها على المشاركة الدولية وفق الموجبات الوطنية للحكومة.

جاء ذلك في إطار مباحثاتهما حول آلية تنفيذ قرار رئيس الحكومة المتعلق بتشكيل لجنة حكومية تتولى الاتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية التي تتمتع ليبيا بعضوية كاملة بها، بهدف حصر ومعالجة الالتزامات المترتبة على الدولة الليبية اتجاه هذه المنظمات والاستفادة المثلى لتوظيف العضوية بها، بما يخدم مستهدفات السياسة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ببن وزارتي الخارجية والشباب، والعمل على إيلاء الاهتمام اللازم لشريحة الشباب وفي مقدمتهم فئة الدبلوماسيين الشباب ورواد الدبلوماسية الشبابية، للرفع من قدراتهم وكفاءتهم وتنمية مهارات الاتصال الدولي لهؤلاء الشباب، من خلال إحكام آليات التنسيق المشترك بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والمرصد الوطني للشباب.