شوايل: تيار “ليبيا للجميع” يرفض إصرار البعثة الأممية وأطراف محلية ودولية على إعادة فتح خارطة الطريق

ليبيا – أصدر تيار “ليبيا للجميع” بيانه رقم 9 بشأن اختتام الاجتماع الرابع للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

البيان الذي تلاه رئيس الهيئة القيادية للتيار عاشور شوايل واطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى متابعة البيان عن البعثة الأممية حول اختتام هذا الاجتماع الصادر في الـ2 من أغسطس الجاري، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة المتزامنة المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأبدى تيار ليبيا للجميع استغرابه بشأن إصرار البعثة الأممية وبعض الأطراف المحلية والدولية على إعادة فتح خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقام بتضمينها مجلس الأمن الدولي بقراره المرقم 2570 لعام 2021، من خلال وضع آليات ومقترحات تتعارض مع الخارطة.

وأضاف شوايل: إن خارطة الطريق علق عليها الليبيون والمجتمع الدولي الآمال بأنها السبيل نحو تحقيق الاستقرار والوئام المجتمعي والازدهار والإعمار والديموقراطية وسيادة القانون، فيما أكد التيار للجميع على وجوب تحقيق ضرورات من قبيل التشديد على موعد الـ24 من ديسمبر المقبل كيوم محوري ومفصلي للأمة الليبية.

وتابع شوايل أن مفصلية هذا اليوم تكمن في كونه مهم لبناء السلام والانتقال السلمي للسلطات وفي حال تم تأجيل الانتخابات تحت أية ذريعة فستكون النتائج وخيمة، ليس أقلها إلا التفتت وتشظي الوطن وانتشار الحروب والإرهاب والدمار والفقر؛ لأن الشعب الليبي ارتضى بخارطة الطريق كحزمة واحدة.

وبين شوايل أن المرحلة الأولى من الخارطة تم تنفيذها من خلال اعتماد السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية، وهو ما يلزم تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطريق وهي الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية والمتزامنة في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وشدد شوايل على وجوب التزام البعثة الأممية بجميع بنود خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي والمؤكد عليها عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بشكل فوري من دون قيد أو شرط.

وأضاف شوايل: إن هذه الضرورة الفورية تأتي وفقًا لمخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرار مجلس الأمن الدولي 2570 لعام 2021، مع أهمية دعوة مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية والاتحادين الإفريقي والأوروبي للاضطلاع بمهامهم.

وبين شوايل أن القيام بهذه المهمة يتم من خلال الالتزام المسؤول بخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي 2570 لعام 2021 وتقديم الدعم الفني لمفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، مشددًا على استعمال كل السبل والآليات والطرق القانونية والسلمية المتاحة ل ضمان عقد الانتخابات في موعدها.

ودعا التيار جميع الأحزاب والتيارات والتكتلات والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان وشيوخ القبائل والنشطاء المجتمعيين لعقد ملتقى وطني جامع لتوحيد الصف الوطني ودعم آليات التداول السلمي للسلطة والوصول إلى الانتخابات، مؤكدًا أن ليبيا لن تكون إلا دولة واحدة آمنة مستقرة عامرة مزدهرة ذات سيادة.

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