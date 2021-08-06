السفير الألماني: “برلين” لعبت دورا إيجابيا في ليبيا

عبر السفير الألماني الجديد لدى ليبيا ” ميخائيل أونماخت ” عن تطلعه إلى أن يستمر دور بلاده الإيجابي في ليبيا.

وقال ” أونماخت ” خلال تسجيل مصور بثته السفارة الألمانية في ليبيا عبر حسابها الرسمي بتويتر، ” إن ألمانيا لعبت دورا إيجابيا في ليبيا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى تطلعات بلاده لمواصلة هذا الدور في المستقبل”.

وقدم أونماخت، يوم الثلاثاء الماضي، نسخة من أوراق اعتماده لدى ليبيا، إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وتناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع السياسية.

وأكد الجانبان على ضرورة تنفيذ مخرجات برلين 2 والتي من أهمها إجراء الانتخابات في موعدها.

وخلف أونماخت سلفه أوليفر أوفتشا، الذي انتهت مهمته كسفير إلى ليبيا، نهاية شهر يونيو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن السفير ميخائيل أونماخت، شغل منصب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية.