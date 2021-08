صور الأشعة السينية تكشف تأثير التطعيم من عدمه على الرئتين لدى مرضى كورونا

شارك طبيب صور الأشعة السينية التي تظهر الفرق بين رئتي شخص تم تطعيمه بالكامل ويصاب بـ “كوفيد-19” وشخص لم يتم تطعيمه.

وعالج الدكتور غسان كامل، مدير وحدة العناية المركزة الطبية في مستشفى SSM Health Saint Louis University في ميسوري، آلاف المصابين بالمرض منذ تفجر الوباء في مارس 2020.

والأشعة السينية لرئتي المريض غير الملقحين بيضاء بالكامل تقريبا، تظهر أنها ممتلئة بالفيروس ولديها ندبات شديدة وهناك نقص في الهواء الذي يدخل الأعضاء.

Our MICU director @GkamelMD explaining the importance of vaccination and masks to fight the pandemic @SLUPCCM @SLUHospital https://t.co/fRxpQNbdZH

— Rania Farhat (@raniafarhat88) July 31, 2021