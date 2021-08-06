بعمر الشهر.. مركز عزل الخُمس يستقبل أصغر مصاب بـ”كورونا”

استقبل مركز العزل رقم 1 بمدينة الخُمس حالة “كورونا”، لطفل يبلغ من العمر شهرًا واحدًا؛ ليكون بذلك أصغر حالة مُسجّلة يستقبلها المركز.

وأشار مصدر طبي من داخل المركز لـ”218” إلى أن الحالة وصلت فجرًا إلى مركز العزل وهي تعاني من الإسهال والحرارة وجفاف حاد، وبعد إجراء التحاليل أظهرت النتائج إصابة الطفل بفيروس “كورونا”.

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي بدأ في علاج الطفل، متوقّعًا تحسن حالته في الأيام القليلة الماضية.

يُذكر أن تسجيل حالة من هذه الفئة العمرية يعدّ سابقةً في المركز، ويسلط الضوء على الانتشار المتسارع لفيروس “كورونا” المتحور، الذي سجلت نسب الإصابة به أرقامًا متصاعدة.

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