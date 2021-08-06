“الصور” يُحيل مسؤولين بشركة الكهرباء إلى المحاكمة

أصدر النائب العام، قرارًا برفع الدعوى الجنائية في مواجهة مقترفي الوقائع المجرمة المشار إليها في بلاغ مرفوع من جهاز الأمن الداخلي ضد عدد من العاملين بإدارة الشركة العامة للكهرباء.

وطلب النائب العام بمحاكمة المتهمين وفقًا للقيد والوصف المعتمد في حيثيات لائحة الاتهامات الموجهة لهم.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وأسفرت الإجراءات المتخذة عن التأكد من وجود أدلة تثبت قيام المتهمين بارتكاب جريمة تحصيل منافع غير مشروعة مردها إساءة استعمال السلطات الوظيفية ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لإدارة المال العام.