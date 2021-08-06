تشاد في مرمى نيران “بوكو حرام”.. والعين الليبية تترقّب

ذكرت مصادر إعلامية متطابقة مقتل 24 جنديًا تشاديًا في هجوم لمسلحين تابعين لتنظيم بوكو حرام الإرهابي غرب تشاد.

وبحسب المصادر؛ فإن الهجوم تم عندما كانت دورية تابعة للجيش التشادي تستريح في شبه جزيرة تشوكو تيليا الواقعة في منطقة بحيرة تشاد، والتي تبعد 190 كيلومترًا شمالي غربي العاصمة نجامينا.

وتشهد المنطقة نشاطًا متصاعدًا لتنظيم بوكو حرام، الذي يشنّ عملياته على طول المناطق الواقعة على حدود تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر، حيث يثير هذا النشاط مخاوف ليبية، بعد ورود تقارير عن التحاق مقاتلين متطرفين من ليبيا وانضمامهم للتنظيم الذي بايع “داعش”، وحمل اسم ولاية غرب أفريقيا؛ في محاولة لتوسيع نفوذه المتنامي منذ بدء عملياته عام 2009 .

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