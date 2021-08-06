المعداني يبحث ملف المياه والكهرباء في سرت

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، وبحضور عضو المجلس البلدي غيث اوحيدةً، مع مدير الشركة العامة للمياه الوسطي حماد فرج، ومدير المياه سرت سعيد الغرشة، ورئيس لجنة الازمة بالشركة العامة للكهرباء فتحي قرقوم، لمناقشة نقص امدادات المياه لبلدية سرت من المصدر ووضع المخزون المائي والتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء طرح الاحمال.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل، إن المجتمعون بحثوا العديد من الأمور المتعلقة بمشروعات المياه والصرف الصحي، واتفق الحاضرون على أن يتم التنسيق مع الأجهزة المختلفة حتى لا تكون هناك ازدواجية في المشاريع والتي منها معالجة الانهيار في تقاطع الإشارة الضوئية رقم 2/1، وأيضا ربط شبكة المياه بمحطة الضخ بمزرعة الأبحاث وخزان 700 وخزان الجامعة.