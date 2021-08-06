الدبيبة من منطقة طرابلس العسكرية: “نسعى لبناء جيش منظم”

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مقر منطقة طرابلس العسكرية؛ للوقوف على احتياجاتها، ولقاء عددٍ من القادة العسكريين بها.

وأكد “الدبيبة”، خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الداخلية خالد مازن ورئيس الأركان العامة محمد الحداد؛ أن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش مدني منظم، تكون فيه سلامة وأمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وشدّد على ضرورة دعم بناء جيش قوي منظم.

وجدّد “الدبيبة”، في ختام كلمته، التأكيد على أن حكومته جاءت بشعار “نعم للسلام لا للحروب”.

زيارة “الدبيبة” إلى منطقة طرابلس العسكرية؛ قد تطرح تساؤلاً عن ماهية الرسالة التي يهدف إلى توصيلها، خصوصًا أنه خلال اليوميْن الماضييْن عقد اجتماعاتٍ عدة بمقر وزارة الدفاع.

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