مستشفى غريان يستغيث من نقص الأكسجين والعناصر الطبية.. ويحذر من «انهيار المنظومة»

وجه مستشفى غريان المركزي التعليمي، اليوم الجمعة، نداء استغاثة عاجل لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والجهات المختصة بضرورة التدخل لوضع حل لمشكلة النقص الحاد في الأكسجين، وكذلك العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وفي نداء الاستغاثة المنشور على صفحتة المستشفى بموقع «فيسبوك»، قالت الإدارة إن الأكسجين الموجود حاليا لا يغطي احتياجات المرضى بمركزي الفلترة والعزل؛ بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

كما توجهت إدارة المستشفى بنداء لكل العناصر الطبية والطبية المساعدة للالتحاق بزملائهم في مركزي العزل والفلترة ببلدية غريان؛ نظرا للنقص في هذه العناصر، وتزايد أعداد المصابين يوما بعد يوم داخل الفلترة والعزل.

وحذرت الإدارة من «انهيار المنظومة الصحية، وخروج الوضع الصحي عن السيطرة تماما».

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