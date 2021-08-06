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«الدباشي»: مجلسا النواب الدولة يدفعان الليبيين إلى العصيان المدني

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مجلسي النواب والدولة الاستشاري، بعرقلة الانتخابات وتحقيق المزيد من المكاسب الشخصية.

وقال الدباشي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” مجلس النواب مستمر في التسويف ومحاولة إعادة التموضع للمزيد من المكاسب الشخصية”.

وأضاف مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن مجلس الدولة يرفع لافتة «فيتو التوافق» لعرقلة الانتخابات.

وتابع الدباشي:” إنهما يدفعان- مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري- الشعب الليبي إلى العصيان المدني.. فهل يحدث؟”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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