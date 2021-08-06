«حومة» يقف على أعمال الصيانة بمقر مجلس النواب ببنغازي

قام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” احميد حومة ” رفقة رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل ” ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ” صقر بو جواري ” ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس “أسامة الكزة ” بجولة تفقدية لمقر مجلس النواب بمبنى الدعوة الإسلامية.

وبحسب بيان مجلس النواب، فإن الجولة جاءت للوقوف على آخر التجهيزات وللاطلاع على أعمال الصيانة بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وتضمنت الجولة القاعات المخصصة لإنعقاد الجلسات والاجتماعات بالإضافة إلى المكاتب الإدارية و المرافق الخدمية بالمقر ، حيث اطلع مهندسي إدارة المشروعات بديوان المجلس القائمين على أعمال الصيانة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس الديوان على نسب الإنجاز التي وصلت إليها التجهيزات وأعمال الصيانة. الجدير بالذكر أن مدينة بنغازي هي المقر الدائم لمجلس النواب وفقاً للإعلان الدستوري.