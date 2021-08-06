ليبيا الان

بـ 10 ملايين دينار.. معقل النظام السابق يتحوّل لمتنزه وطني

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت شركة الخدمات العامة طرابلس في إزالة المباني والمجمعات والأسوار الخرسانية المحيطة بمجمع باب العزيزية وسط العاصمة، والذي كان مقر إقامة وإدارة البلاد، إبان النظام السابق؛ تمهيدًا لتحويله لمتنزه وطني.

وكانت أجهزة أمنية قد قامت، في وقت سابق، بإخلاء الموقع الذي يمتد على مسافة ستة كيلومترات مربعة من المواطنين، الذين شغلوا بعض عقاراته، كما شوهدت الجرافات والآليات الثقيلة التابعة لخدمات طرابلس، وهي تقوم بأعمال الهدم والإزالة.

يُذكر أن الحكومة كانت قد رصدت موازنة فاقت عشرة ملايين دينار تكلفةً مبدئيةً لتحويل المجمع إلى متنزه وطني، بالتعاون مع شركة الخدمات العامة، التي تتولى الإشراف على الحدائق والمتنزهات والأشغال البيئية للعاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • على اساس لما يجي حفتر ما يلقاش مكان وما يتعاودش سيناريو القذافي ،،،،،،سبحان الخالق اتعظو يا اخوان إلى متى هذه الغفلة

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  • إنجاز يحسب لحكومة الدبيبة، 5 حكومات قبله لم تلتفت الى تحول 6 كم مربع في قلب العاصمة الى مكب للقذارة وملجأ للخارجين على القانون في وقت لاتجد مكان تصف فيه سيارتك وسط العاصمة، هذا هو الفرق بين حكومة وطنية وسلطة تتستر وراء الشعارات.

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