وزير الداخلية يوجه بالتقيد بتنفيذ قرار حظر التجول ويحدد الاستثناءات

أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء خالد مازن، اليوم الجمعة، تعليماته إلى مديريات الأمن بضرورة التقيد بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص حظر التجول الكامل، ووضعه موضع التنفيذ.

والخميس، قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين المقبلين، وذلك في قرار يحمل رقم 223 للعام 2021.

– الدبيبة يفرض حظر تجول كامل السبت والأحد والإثنين

وفي الخطاب الموجه إلى مديري الأمن، استثني مازن، المخابز ومحال المواد الغذائية الصغيرة، والصيدليات، من قـرار حظـر التجول الكامل؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.

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