نقيب هيئة التدريس جامعة بنغازي: منشور وزارة التعليم العالي رقم 10 غير عادل

عبد الله الزايدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

06 August, 2021

وجه نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي مسعد عبدالسلام انتقادا حادا لمنشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 10 الصادر في الرابع من أغسطس الجاري بشأن الإيفاد للدراسة بالخارج ووصف المنشور بغير العادل ولا المنطقي.

وينص منشور الوزارة بأنها ستشرع عن طريق ادارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالبدء في إجراءات التفويضات المالية للمتحصلين على قرارات ايفاد للدراسة بالخارج، على أن تكون الأولوية للتخصصات النادرة والمعيدين واوائل الخريجين، ورد بالمنشور عبارة “ومن ثم أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم التقني والفني الصادرة بحقهم قرارات إيفاد” واعتبر نقيب أعضاء هيئة التدريس هذه الفقرة الاخيرة في الترتيب مجحفة في حق اساتذة الجامعات المنتظرين إيفادهم منذ ثمان سنوات، معتبرا أن المنطقي أن تكون لهم الاولوية وقال مسعد في مقطع مرئي نشره على صفحة النقابة بموقع الفيس بوك ان المنشور كان مفاجئا وانه كنقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي يرحبون بقرارات الايفاد ولكن كان على وزارة التعليم العالي ان توجد الية عادلة.

واعتبر مسعد أن ما ورد بالمنشور غير منطقي بسبب وضع المنشور لاعضاء هيئة التدريس الصادرة بحقهم قرارات ايفاد منذ ثمان سنوات في الانتظار بينما يمنح أوائل الخريجين والمعيدين الاولولية. واستدل مسعد في حديثه بضرب مثال لطابور على شباك مصرف قائلا أن الشباك اقفل وبقى من وصل اليه واقفا ينتظر، وعندما استأنف العمل وفتح الشباك طلب الموظف الاولوية لمن وصل اخيرا في آخر الطابور التقدم وطلب من الذين كانوا واقفين في الانتظار ان يواصلوا انتظارهم،وقال مسعد بلجهة حادة “من يزعل من هذا الكلام ليزعل نحن لن نجامل” وواصل قائلا انه لا يوجد أمام حملة الماجستير بديل فلا تمنح شهادة دكتوراة في الداخل بينما اوائل الخريجين والمعيدين يمكنهم تحضير الماجستير بالداخل وتساءل مسعد كيف لم يلتفت المنشور الى أن الجامعات الليبية تعاني تناقصا في عدد حملة الدكتوراه إذ كل عام لايعوض المتقاعدون من حملة الدكتوراه.

واضاف ان هذه المعادلة في المنشور غريبة فكيف يوفد طلبة ليعودوا بالماجستير ولدينا حملة ماجستير بينما لا يوفد طلبة للدكتوراه لتعويض الفاقد من حملة الدكتوراه وهنا السؤال يقول مسعد، ما مصير الدراسات العليا ؟ووجه مسعد رسالة الى وزير التعليم العالي بان النقابة قد تتخذ خطوات تصعيدية ويتمنى ان لايواجه بالعناد بل بالمنطق وختم حديثه بتوجيه دعوة للوزارة ان تتم اعادة النظر في المنشور.

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