بعثة الأمم تعتزم عقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار

تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسير اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات.

وأفادت البعثة في بيان لها، أن الاجتماع الذي سيعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري، سيناقش كذلك مخرجات مداولات اللجنة التي تم تداولها مسبقا والتي أسفرت عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، قد أحال رسالة إلى ملتقى الحوار تضمن المقترحات الأربع للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا