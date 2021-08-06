القويري: مطلوب لقاءات مباشرة على الهواء بين المسؤولين والشعب الليبي

قال عمر القويري وزير الإعلام والثقافة الأسبق، إنه ‏لتجنب الفساد والإفساد والخراب والتقليل منه يا رئيس الحكومة ‎عبدالحميد الدبيبة المبلغ المخصص لشركة الخدمات 900 مليون دينار ليبي يوزع بشكل مباشر على مكاتب الخدمات في البلديات وليس الادارة العامة تتعاقد وتورد وتتحمل كل بلدية مسؤولية متابعة خدماتها.

وتابع قائلًا: “‏سؤال: ما الذي يمنع شركة الكهرباء الاستيراد الفوري (والتصنيع محليا لاحقا) لمحطات الطاقة الشمسية المنزلية وتركيبها فورا للمواطنين وبالتقسيط خاصة لأهلنا في الجنوب الليبي وتدعم الحكومة الاتجاه نحو الاستغناء تماما عن دعم قيمة الاستهلاك وتحويله لدعم شراء معدات الطاقة الشمسية؟؟!!”.

أضاف القويري على حسابه بموقع تويتر قائلًا: “‏‏أزمة الكهرباء: إن لم تتجهة شركة الكهرباء للاستغناء نهائيا عن الشركات الغربية في حل مشكلة الكهرباء والاتجاه الي الصين ودول أخرى فإن الألمان سيمنس والأمريكان اليكتريك لن يدخرو جهدا في تمرير مخطاطتهم الاستعمارية بإستعمال التكنلوجيا التي يملكونها علي شركة الكهرباء.. نفس سيناريو العراق”.

وواصل قائلًا: “مطلوب جلسات ولقاءات مباشرة على الهواء بين المسؤولين والشعب الليبي؟ يحاسبهم فيها ويسألهم عن وظائفهم وتقارير خدمتهم وبشكل دوري وعلى مختلف وسائل التواصل، بما أن السادة النواب فشلوا في هذه الوظيفة ولا يقومون بها ومشغولين بعقد صفقات نهاية الخدمة ومغادرتهم”.