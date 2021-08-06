الطويل: أتعرض إلى التهديد من أتباع اللافي بعد إبلاغي عن حادثة طائرة المنتخب

تعرض مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطويل لتهديدات عقب إبلاغه عن إنزال لاعبي المنتخب من طائرة إسعاف عقب إصابتهم بالملايا”.

الطويل، وفي سلسلة تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أضاف: ”أنا محمد الطويل مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، أتعرض لحملة تهديد وتشويه من قبل أشخاص يعملون بمكتب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية و أيضا قناتي فبراير وسلام وليد اللافي، وخاصة بعد إبلاغي عن إنزال لاعبي المنتخب من طائرة الإسعاف “.

وتابع: ”اتعرض للـتـهديـد، الشخص هذا محمد اللديد عضو مؤسس بشكبة الاتصال الحكومى عضو يشتغل في قناة سلام و متعاون مع مكتب وزير الدولة للاتصال و الشؤون السياسية، منذ يوم أمس وهو يرسل لي في تهديدات و شتائم ويحذر فيا ويتعود فيا من الوصول في شخص وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، أنا أشهد الله أني لا أعرف هذا الشخص المدعو محمد اللديد”.

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