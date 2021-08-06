شبير: مليشيات الزاوية أحرقت عددا من البيوت وسيطرت على مرافق حيوية

قال المحلل السياسي الليبي فرج شبير إن المليشيات المسلحة في الزاوية أقدمت على حرق بيوت عدد من المواطنين، وسيطرت على مرافق حيوية تتبع مؤسسات الدولة.

شبير، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال: “أن أفراد المليشيات في حروبهم تلك لا يتورعون في “استباحة” بيوت الآمنين، وهو ما حدث في العجيلات، ونهبت ممتلكات عامة وخاصة، وتعرض بعضها للحرق والتدمير”.

وأكد أنه لا يمكن بقاء أو استمرار حالة الفوضى، لافتا إلى أن تلك الجرائم التي ترتكب، لا يفعلها حتى “الجيوش المحتلة” في دول أخرى.

وقالت المصادر، إنه جرى تفجير محل للمواد الغذائية في منطقة بئر سردين، مملوك لشقيق أحد قادة ميلشيات معمر الضاوي، التي تنشط في منطقة ورشفانة، مردفة أن أصابع الاتهام موجهة إلى مليشيات الزاوية، حيث دخل الطرفان في مناوشات مسلحة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت المصادر أن الطرفين يتصارعان إثر خلافات تتعلق بـ”تهريب الوقود”، حيث أوقفت مجموعات ورشفانة سيارات لتهريب الوقود قبل أيام تابعة لمليشيات الزاوية، وذلك في بوابة حيوية بالطريق الساحلي يبسطون سيطرتهم عليها، وسعت مليشيات الزاوية إلى تضييق الخناق عليها، لترد اليوم بتلك العملية “الانتقامية”.

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