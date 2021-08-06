نورلاند: أنا على ثقة بإجراء الانتخابات بموعدها والقائد العام بإمكانه الإسهام في توحيد الجيش الليبي

أكد سفير واشنطن ومبعوثها في ليبيا ريتشارد نورلاند إنه على ثقة من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

نورلاند أقر في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة القطرية، بصعوبة الموقف بين الفرقاء الليبيين، مؤكدًا أن واشنطن تمارس جهودًا دبلوماسية من أجل التوصل إلى حلول للأوضاع في ليبيا، من خلال مفاوضات تجري حاليًا بين الفاعلين السياسيين.

وأضاف نورلاند: “إن هذه المفاوضات تتعلق بماهية الانتخابات المقررة وصلاحيات المنتخبين والأمور الفنية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، وهذا أمر طبيعي”، مشيرًا إلى أن “القادة الفاعلين في ليبيا يدركون أن الوقت يداهمهم بخصوص هذه الاستحقاقات”.

وتابع نورلاند: إن “الفاعلين يعملون جاهدين لتحقيق هذه الاستحقاقات ويتعين عليهم تحمل المسؤولية أمام قواعدهم الجماهيرية في البلاد في حال أخفقوا في التوصل إلى اتفاق. مبينًا أن واشنطن تعمل مع تركيا وروسيا لضمان خروج المقاتلين السوريين من ليبيا”.

وبين نورلاند أن “واشنطن تدعو كل الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا إلى ضمان خروج المقاتلين الأجانب من البلاد رغم صعوبة الأمر، مؤكدًا أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يمكنه المساهمة في توحيد الجيش الليبي، في ظل استمرار عمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لإخراج القوات الأجنبية”.

وأضاف “نورلاند أن الولايات المتحدة تشارك في تحقيق رؤية القادة العسكريين ممن تمكنوا عبر المفاوضات من فتح الطريق الساحلي الحيوي”.

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