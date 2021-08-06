مودرن ديبلوماسي يسلّط الضوء على تاريخ العلاقات بين ليبيا وروسيا

سلط تقرير تحليلي نشره موقع “مودرن ديبلوماسي” الإخباري الدولي الضوء إلى تاريخ العلاقات بين ليبيا والاتحاد السوفيتي السابق ومن ثم مع دولة روسيا.

التقرير الذي نقلته صحيفة المرصد الليبية، أشار إلى وجود مفاهيم خاطئة بشأن العلاقات بين موسكو وطرابلس إبان فترة حكم القذافي الذي لم يكن حليفًا للسوفيت ومن ثم الروس مثلما يروج البعض، بل كان يوازن في علاقاته معهم ومع الغرب تحقيقًا لمصالح بلاده.

وتابع التقرير: إن روسيا تخلت عن ليبيا في العام 2011 ولم تستخدم حق النقض لوقف الحملة الغربية لتدميرها رغم قيام نظام العقيد الراحل القذافي بإبرام اتفاقيات مهمة، وهو ما يؤكد أن فرضية رغبة موسكو بالتواجد خارج حدودها ليست صحيحة بالمطلق مع كافة الملفات.

وأرجع التقرير فقدان روسيا لاهتمامها بالملف الليبي لأسباب عملية، أولها إنها تمثل إخفاقًا غربيًا، ما يعني أن الغرب هو المعني بمعالجة إخفاقاته والتعامل معها، إلا أن هذه النظرة من الممكن أن تتغير بعد أن حققت موسكو بعض النجاحات في الملف السوري ما قد يحفزها للتدخل في ليبيا.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن موسكو ما زالت مترددة في الدخول على خط ليبيا بشكل إيجابي من خلال تسهيل مسار جديد محتمل للحل مع الترقب الحذر لما ستاتي به الأيام المقبلة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

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