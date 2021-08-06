نافو: صوتك بالانتخابات شهادة تقابل بها وجه الله فلا تكن شاهد زور

قال المحلل السياسي الليبي عدنان نافو، إن دولة المؤسسات هي الدولة التي يكون فيها التقييم والشكر للمؤسسات دون الاشخاص وتكون لمؤسساتها سياسات وإجراءات وأهداف وخطط لا تختلف باختلاف من يرأسها ولا يوضع اسم المسئول قبل اسم المؤسسة ولا يهتم موظفي المؤسسة إلا بتعليمات رئيسهم المباشر وكثير من الأحيان لا يهتمون من الوزير أو الرئيس لان لا أثر مباشر له عليهم فحقوقهم مضمونة واعمالهم موثقة بدقة وضمانات التقدير والترقية تعتمد على قواعد واسس صحيحة.

نافو، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة، قال: “صوتك بالانتخابات شهادة تقابل بها وجه الله فلا تكن شاهد زور واختر الأمين القوي الذي يخدم البلاد والعباد بعفة نفس ونظافة يد ومهنية، لا تبيع اخرتك بدنيا غيرك”.

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