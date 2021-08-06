استمرار معاناة مرضى الفشل الكلوي في صبراتة

تقرير/ 218

يعاني عدد من مرضى القصور الكلوي في صبراتة من مشاكل صحية نظرا لنقص حصص الغسيل التي يحتاجونها بسبب تزايد أعداد المرضى ونقص الإمكانات في مراكز تصفية الدم.

يواجه “محمد الصغير” شيخ مسن من سكان مدينة صبراتة مشاكل صحية عدة من بينها أمراض في القلب والكلى منذ ما يقرب من العشرين عاما وما زاد من معاناة هذا الرجل إلغاء حصة لغسيل الكلى من أصل ثلاث بسبب نقص الإمكانات ونقص الإمداد لقسم الغسيل في صبراتة ناهيك عن ازدياد عدد مرضى الفشل الكلوي المتوافدين على المركز والذي وصل إلى 85 مريضا.

إنه لأمر مرهق أن تعيش ألما يوميا يرافقك منذ سنوات، مع ساعات علاج طويلة، ويضاف لذلك احتمال أن تخسر حياتك في أي لحظة هذا ما يقوله العم محمد الذي يأمل أن يستعيد عافيته ويعيش حياة عادية.

وفي ظل جائحة كورونا يعيش الرجل هو وأسرته بحذر شديد خوفا من الإصابة بفيروس كورونا ,,,هذا وما زال قسم الكلى يعاني من نقص شديد في إمدادات الغسيل ما تسبب في مشاكل صحية لعدد آخر من المرضى في القسم ويناشد مرضى قسم الكلى والعاملون فيه، الجهات المسؤولة وكل من له القدرة بمد يد العون لهذا القسم

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