رئيس” الحرس البلدي” يسلم عدداً من المركبات بالجنوب ويرقي ضباطاً خلال جولة تفقدية

أجرى رئيس جهاز الحرس البلدي العميد «رجب قطوسة» زيارة تفقدية لعدد من فروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية شملت مناطق (القريات،والشويرف،وسبها،وأوباري، وغات)

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الحكم المحلي، التقى رئيس الجهاز، خلال هذه الزيارة بعدد من رؤساء فروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية وبحث معهم مسار عمل هذه الفروع خلال الفترة الماضية ، كما ناقش معهم أهم وأبرز الصعوبات التي تواجهها وسبل حلها.

كما التقى رئيس الجهاز بعدد من عمداء البلديات وتطرق خلال اللقاء بهم لأهمية دعم البلدية لفروع الجهاز من خلال توفير مقرات خاصة بهذه الفروع ووعد باستعداد الجهاز للتكفل بصيانة المقرات التي في حاجة لذلك.

وخلال هذه الزيارة التفقدية تم تسليم عدد من المركبات لفروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية ، كما أصدر رئيس الجهاز أثناء تواجده بمدينة سبها قرارات بترقية عدد من ضباط الصف والموظفين وذلك في إطار دعم وتشجيع هذه الفروع لمواصلة عملها.

وقد أكد رئيس الجهاز في لقاءاته مع رؤساء فروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية وعمداء البلديات على عزمه دعم ومساندة هذه الفروع للرفع من مستوى أدائها.