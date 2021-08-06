الجفرة .. توفير وسيلة نقل عام بمواصفات مميزة

تسبب نقص الوقود بمدن بلدية الجفرة ، المتقاربة “هون وودان وسوكنة”، بزيادة معاناة المواطنين بالتنقل سواء لمسافات قصيرة أو طويلة، من هنا بادر مكتب هون الجديدة بالتعاون مع شركة السهم بتقديم المساعدة عن طريق توفير حافلة نقل عام بتكلفة ومواصفات مناسبة

من خلال المكتب وبالتواصل مع الشركة السهم تم توفير الحافلة تتسع ل 40 راكبا تمكنهم من التنقل بين مدن هون وودان وسوكنة بمقابل لا يتعدى الدينارين، وبقيمة رمزية لا تتجاوز دينارا واحدا للطلبة الذين يتنقلون يوميا للدراسة

الحافلة حديثة وتمتاز بمواصفات عدة أبرزها مراعاة ظروف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الصعود والجلوس ومزودة بمنظومة صوتية وأخرى مرئية للمخاطبة والمراقبة والتعرف على حركة الركاب داخل الحافلة وخارجها، إضافة الى ميزة رسم مسار الرحلة ودرجة الحرارة والتوقيت والتسهيل لجميع الركاب بإعطاء رسالة صوتية من خلال الأزرار المنتشرة على طول صالة الحافلة دون إصدار أي صوت من الركاب.

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