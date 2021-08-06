الصور: آمرت بحبس رئيس جهاز الاسعاف الطائر ومساعد الربان والتحقيقات قد تطال أشخاص آخرين

أعلن النائب العام، الصديق الصور، أن “التحقيقات أظهرت مخالفات جسيمة ‏في رحلة الإسعاف الطائر، للاعبي كرة القدم المصغرة المصابين بالملاريا إلى ‏إيطاليا، من أجل العلاج”.‏

الصور، وفي تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، أوضح “أنهم حققوا مع كل المعنيين ‏بمجرد علمهم بحادثة لاعبي منتخب كرة القدم المصغرة وتسفيرهم ‏إلى نيجيريا من دون أخذ التطعيمات وما إلى ذلك، وهو ما نتج عنها من وفاة أحد ‏اللاعبين نتيجة الإهمال، مشددًا على أنها كانت مسؤولية الاتحاد ‏الليبي لكرة القدم المصغرة ومسؤولي وزارة الرياضة، نتيجة الإهمال”.‏

وكشف أن “النيابة أمرت بحبس رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة احتياطيا، ‏مشيرًا إلى أنها استمعت لأقوال مدير مركز الأمراض، بدر الدين النجار، الذي كشف أن اتحاد كرة القدم تجاهل تأكيده لهم على ضرورة أخذ التطعيمات اللازمة”.‏

وأكد الصور أنه “تحقق من واقعة إنزال الرياضيين من طائرة الإسعاف الطائر الإيطالي، ونقلها لأشخاص ليس لهم علاقة بالموضوع”.‏

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كا أوضح أن “التحقيقات التي أجروها يومي الأربعاء والخميس واستمعوا فيها لشهادة اللاعبين، وأقوال مسؤولي الرحلة وباقي المسؤولين”، مؤكدًا أنه “عند استجواب مدير ‏جهاز الإسعاف تبين أن هناك انحراف، حيث تم نقل شخصين آخرين لم يكونا على قائمة الرحلة بدلا من ‏اللاعبين”.‏

كما أعلن عن “اكتشافهم لقيام الاسعاف الطائر بنقل اشخاص من غير المرضى في العادة، ‏نتيجة ضغوطات أو مقابل مادي، مؤكدًا أنه تم إصدار قرار حبس احتياطي لمدير ‏الجهاز ومساعد ربان الطائرة لأنه كان مصر على نقل شخصين آخرين بخلاف ‏اللاعبين”.

وفي ختام حديثه نوه الصور إلى أن “التحقيقات خلال الفترة المقبلة قد تطال أشخاص آخرين”.‏

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