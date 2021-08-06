الصور: آمرت بحبس رئيس جهاز الاسعاف الطائر ومساعد الربان والتحقيقات قد تطال أشخاص آخرين

أعلن النائب العام، الصديق الصور، أن “التحقيقات أظهرت مخالفات جسيمة في رحلة الإسعاف الطائر، للاعبي كرة القدم المصغرة المصابين بالملاريا إلى إيطاليا، من أجل العلاج”.
الصور، وفي تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، أوضح “أنهم حققوا مع كل المعنيين بمجرد علمهم بحادثة لاعبي منتخب كرة القدم المصغرة وتسفيرهم إلى نيجيريا من دون أخذ التطعيمات وما إلى ذلك، وهو ما نتج عنها من وفاة أحد اللاعبين نتيجة الإهمال، مشددًا على أنها كانت مسؤولية الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة ومسؤولي وزارة الرياضة، نتيجة الإهمال”.
وكشف أن “النيابة أمرت بحبس رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة احتياطيا، مشيرًا إلى أنها استمعت لأقوال مدير مركز الأمراض، بدر الدين النجار، الذي كشف أن اتحاد كرة القدم تجاهل تأكيده لهم على ضرورة أخذ التطعيمات اللازمة”.
وأكد الصور أنه “تحقق من واقعة إنزال الرياضيين من طائرة الإسعاف الطائر الإيطالي، ونقلها لأشخاص ليس لهم علاقة بالموضوع”.
كا أوضح أن “التحقيقات التي أجروها يومي الأربعاء والخميس واستمعوا فيها لشهادة اللاعبين، وأقوال مسؤولي الرحلة وباقي المسؤولين”، مؤكدًا أنه “عند استجواب مدير جهاز الإسعاف تبين أن هناك انحراف، حيث تم نقل شخصين آخرين لم يكونا على قائمة الرحلة بدلا من اللاعبين”.
كما أعلن عن “اكتشافهم لقيام الاسعاف الطائر بنقل اشخاص من غير المرضى في العادة، نتيجة ضغوطات أو مقابل مادي، مؤكدًا أنه تم إصدار قرار حبس احتياطي لمدير الجهاز ومساعد ربان الطائرة لأنه كان مصر على نقل شخصين آخرين بخلاف اللاعبين”.
وفي ختام حديثه نوه الصور إلى أن “التحقيقات خلال الفترة المقبلة قد تطال أشخاص آخرين”.
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