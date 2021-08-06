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الدباشي: مجلسا النواب والدولة يدفعان الليبيين إلى العصيان المدني

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اتهم مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، مجلسي النواب والدولة الاستشاري، بعرقلة الانتخابات وتحقيق المزيد من المكاسب الشخصية.

الدباشي، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”مجلس النواب مستمر في التسويف ومحاولة إعادة التموضع للمزيد من المكاسب الشخصية”.

وأضاف مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن مجلس الدولة يرفع لافتة «فيتو التوافق» لعرقلة الانتخابات.

وتابع الدباشي: ”إنهما يدفعان- مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري- الشعب الليبي إلى العصيان المدني.. فهل يحدث؟”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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