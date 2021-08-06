16 موقعًا ليبيًا بالقائمة النهائية للتراث الإسلامي

أعلنت لجنة التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الإيسيسكو تسجيل 16 موقعًا بليبيا في القائمة النهائية للتراث الإسلامي ضمن 97 موقعًا ثقافيًا في 12 دولة.

وقالت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية على صفحتها الرسمية، إنها ستعمل على تشكيل أفق زمني محدد؛ لترشيح عدد من المواقع والمدن الليبية والمقدرات التراثية المادية وغير المادية؛ لضمها إلى لائحة التراث بالعالم الإسلامي وفق شروط اللجنة.

والمواقع التي اعتمدتها لجنة التراث المشكلة من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية هي “جامع أحمد باشا، جامع درغوت، جامع قرجي، جامع الناقة، مدرسة عثمان باشا الساقزلي وقوس ماركوس أوروليوس بطرابلس، زاوية عمورة ومقبرة جنزور الأثرية بجنزور ، جامع شروس في مدينة الحرابة ، جامع أتيتروين وزاوية البازة بزليتن ، حوش الحفر بغريان ، القصر الفاطمي باجدابيا ، وحوش القرمانلي ، حوش محسن ، جامع شائب العين”.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التراث في العالم الإسلامي اعتمدت، خلال اجتماعاتها سابقا، “مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بالعاصمة طرابلس وجامع مراد آغا بتاجوراء وجامع أوجلة العتيق وقصر الحاج ووادي الناموس وقلعة مرزق”.

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