تيجي.. نفاد الأكسجين في مركز العزل

تقرير| 218

يواجه مركز العزل في مدينة تيجي نفاد مخزون مادة الأكسجين وسط تزايد حالات العناية الفائقة المصابة بفيروس كورونا.

“لا يوجد لدينا أكسجين في المركز”.. بهذه الكلمات وجه أهالي مدينة تيجي نداءهم للمسؤولين في الحكومة ووزارة الصحة بسرعة التدخل لإنقاذ أرواح المرضى.. حيث توقف مصنع تعبئة الأكسجين في نالوت، والذي يمثل الإمداد الحيوي لمركز العزل، ما زاد الأمر تعقيدا ودفع بالأهالي لقطع مسافات طويلة تزيد على 200 كم لتعبئة الأسطوانات الفارغة من مدينة غريان.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى فإن هذا المركز لا يمتلك من عمله إلا الاسم، فهو يفتقر لأبسط معدات الإسعاف والإغاثة من أبر ومضادات حيوية.

نداء الاستغاثة في مركز عزل تيجي يمثل سطرا من أسطر النداءات المتكررة في أغلب مناطق البلاد وسط حالة من إهمال السلطات مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس المتحور والنقص الحاد في الأكسجين الذي يمثل أملا لمن يسابق الدقائق بحثا عن الحياة في بلد استشرى بها فيروس الإهمال وتحور لطفرة تلو أخرى حتى أصبحت عدواه تخترق حقوق المواطنة ولكم في جدران هذا المركز الخبر اليقين.

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