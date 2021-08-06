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كورونا يواصل حصد الأرواح في ليبيا.. 26 حالة وفاة خلال 24 ساعة

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 26 حالة وفاة بفيروس كورونا المتحور؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3,689 منذ تسجيل أول إصابة.

المركز؛ ذكر في بيان له على صفحته على “فيس بوك”، أنه تم تسجيل 1,879 حالة من حوالي 8,229 عينة استقبلها يوم الخميس، مسجلاً بذلك ما نسبته 22,8% من مجموع العينات المحوّلة إليه، مشيرًا إلى تواصل حملته لتطعيم المواطنين والمقيمين حيث نجح في تلقيح 746,626 شخصًا.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت إغلاقًا تامًا أيام السبت والأحد والاثنين للحدّ من الانتشار المتسارع لمتحور كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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