صنع الله يؤكد أهمية البدء في مشروع تطوير ميناء الزاوية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه مع المدير العام للمصرف الليبي الخارجي، خالد القنصل، ضرورة البدء في مشروع تطوير ميناء الزاوية النفطي، وتقديم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن صنع الله أشار خلال الاجتماع الذي تم بحضور عدد من مديري التسويق والمالية، الى اعتماد المؤسسة الكلي على المصرف بما يخص مبيعات النفط الخام والمحروقات التي يتم استردادها، إضافة إلى أن جميع المعاملات والتحويلات لا تتم إلا عن طريق المصرف الليبي الخارجي.

بدوره، أوضح القنصل أن الهدف من الاجتماع هو تطوير العلاقات بين المؤسسة والمصرف، معربا عن رغبته بفتح آفاق تعاون جديدة بينهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا