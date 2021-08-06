تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم الفني والتقني بالمنطقة الغربية إلى الخميس المقبل

أعلنت وزارة التعليم الفني والتقني بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، عن الاستمرار في تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم الفني والتقني التابعة لها إلى يوم الخميس المقبل 12 أغسطس الجاري.

واستثنت وزارة التعليم الفني والتقني في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» من تعليق الدراسة «الكليات والمعاهد الفنية والتقنية الواقعة شرق مدينة مصراتة والمناطق الجنوبية والشرقية»، وكذلك «إجراء الامتحانات النهائية».

وأوضحت وزارة التعليم الفني والتقني أن تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية التابعة لها يأتي بناء على توصية اللجنة الاستشارية العلمية لجائحة كورونا بالوزارة.

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