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بنغازي.. مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في منطقة الليثي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت لجنة ضبط الشارع العام المكلفة من الغرفة الأمنية بنغازي، بضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في منطقة الليثي، بعد بلاغ من مركز البركة التابع لجهاز الحرس البلدي بنغازي.

واتخذت لجنة ضبط الشارع العام الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين، عن معدات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وأصحاب الآبار، وما تسببه من تخريب على الطريق العام وفقاً للنظام والقوانين المعمول بها.

وتتواصل الجولات على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات، ومنع استنزافها حقوق المواطنين وإلحاق الأذى وتخريب ممتلكات الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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