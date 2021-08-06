بنغازي.. مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في منطقة الليثي

قامت لجنة ضبط الشارع العام المكلفة من الغرفة الأمنية بنغازي، بضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في منطقة الليثي، بعد بلاغ من مركز البركة التابع لجهاز الحرس البلدي بنغازي.

واتخذت لجنة ضبط الشارع العام الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين، عن معدات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وأصحاب الآبار، وما تسببه من تخريب على الطريق العام وفقاً للنظام والقوانين المعمول بها.

وتتواصل الجولات على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات، ومنع استنزافها حقوق المواطنين وإلحاق الأذى وتخريب ممتلكات الدولة.

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