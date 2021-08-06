الغرفة الأمنية ببنغازي تضبط مخالفين يحفرون آبار مياه دون ترخيص

ضبطت لجنة ضبط الشارع العام، المكلفة من الغرفة الأمنية بنغازي، المخالفين بحفر آبار مياه دون ترخيص في منطقة الليثي في المدينة، وذلك عقب بلاغ من مركز البركة التابع لجهاز الحرس البلدي بنغازي.

وبحسب إيجاز صحفي للغرفة، اتخذت لجنة ضبط الشارع العام بقيادة الرائد فرج الدرسي مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي، الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن معدات الحفر التي تعمل بدون تصاريح قانونية، إضافة إلى أصحاب الآبار، بسبب ما تحدثه من تخريب على الطريق العام وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها.

وأكد الدرسي، أن اللجنة التابعة للغرفة الأمنية بنغازي الكبري المشكلة بتعليمات وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، تواصل جولاتها على مدار الساعة دون كلل أو ملل؛ لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات ومنع استنزافها لحقوق المواطنين وإلحاق الأذى بممتلكات الدولة وتخريبها.